Подписание соглашения о недрах – положительный момент, однако в нем есть несколько коварных нюансов

Рамочное соглашение о полезных ископаемых имеет много особенностей. Оно касается экономики, права и международных обязательств и является пожизненным.

Доктор экономических наук и глава AdvAnter Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала отметил, что подписание рамочного соглашения является положительным шагом. В этом документе не предусмотрено гарантий безопасности, не упоминается о деоккупации украинских территорий или о преимуществах для американских компаний именно на освобожденных землях или в подобных проектах.

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Что настораживает в соглашении о полезных ископаемых

Однако позитив есть в другом.

Тем не менее, позитив этого соглашения заключается в том, что Украина обозначена как стратегический партнер Соединенных Штатов Америки, что средства будут оставаться в Украине, что они будут инвестироваться в восстановление страны,

– сказал Андрей Длигач.

По его словам, сам факт заключения соглашения уже можно рассматривать как сигнал для потенциальных инвесторов не только из США. Речь идет не только о редкоземельных металлах, критически важные материалы, газ или нефть. Речь идет также о необходимой инфраструктуре, подготовку инженеров, развитие переработки, обогащения и производство конечной продукции, или продукции с добавленной стоимостью.

Несмотря на все эти положительные аспекты, на мнению Длигача, есть и риски, которые вызывают беспокойство.

Первое, что меня удивляет, – это асимметрия в наполнении фонда. США по этому договору не обязуются вкладывать в него реальные средства. Фонд наполняется прежде всего Украиной – за счет ренты или продажи новых лицензий на проекты, которые формально определены как новые,

– отметил Длигач.

Впоследствии он уточнил, что речь идет не только о новых, но и о замороженных проектах.

Украина сможет побороть коррупцию в секторе

В этом контексте есть еще один положительный момент: реализация проектов должна происходить по прозрачным стандартам. Это стимулирует Украину навести порядок в сфере лицензирования, ведь в прошлом многие разрешения выдавались коррупционным способом.

Большинство таких проектов остаются нереализованными именно из-за непрозрачности капитала – инвесторы не готовы вкладывать средства, и даже наличие лицензии не гарантирует старта работ. Поэтому упорядочение отрасли предусматривает, что неактивные активы будут облагаться высокими налогами – чтобы их или продали, или передали, или вернули государству.

Американская сторона не берет на себя обязательств по фактическому наполнению этого фонда. Но есть и позитив: если США будут передавать военную помощь, то ее стоимость будет зачислена в фонд. То есть это не будут денежные переводы, а своеобразный альтернативный взнос. В этом, кстати, может заключаться и аргумент для Трампа: военная помощь Украине – это экономически выгодно,

– сказал Длигач.

Несмотря на это, по его словам, асимметрия сохраняется. Также предусмотрена обязательная конвертация поступлений фонда в доллары, что означает потери для Украины на обменных операциях. Еще один момент – Украина не сможет в одностороннем порядке выйти из этого соглашения, ведь оно заключается бессрочно. А система разрешения споров выглядит слишком сложной и пока не до конца понятной.

Длигач также отметил, что остается открытым вопрос – как именно будут работать налоговые льготы: будут ли они распространяться на все проекты, финансируемые фондом, или только на сам фонд. Это требует дополнительного разъяснения. Самое важное – пока отсутствует четкая экономическая модель, которая бы обосновывала все заложенные механизмы.