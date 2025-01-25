В Черкассах произошла стрельба возле парка: есть травмированные
В Черкассах вечером 25 января произошла стрельба возле парка. Известно о нескольких травмированных.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черкасской области.
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Что известно о стрельбе в Черкассах
Полицейские сообщили, что стрельба произошла у парка на проспекте Победы.
Предварительно есть несколько травмированных, но об их количестве пока не сообщается.
Личность злоумышленника работниками полиции установлена и задержана. Решается вопрос о предоставлении инцидента правовой квалификации,
– написали черкасские правоохранители.
О деталях обещают сообщить позже.
Напомним, что это не первая стрельба в Черкассах за последние дни. Так, в пятницу, 17 января, 31-летняя женщина произвела несколько выстрелов в магазине, где находились продавцы и покупатели.
К счастью, никто не пострадал. Несмотря на страх, люди в магазине самостоятельно задержали нарушительницу и обезоружили ее.
Женщине сообщено о подозрении в хулиганстве.