В Черкассах произошла стрельба возле парка: есть травмированные

В Черкассах вечером 25 января произошла стрельба возле парка. Известно о нескольких травмированных.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черкасской области.

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Что известно о стрельбе в Черкассах

Полицейские сообщили, что стрельба произошла у парка на проспекте Победы.

Предварительно есть несколько травмированных, но об их количестве пока не сообщается.

Личность злоумышленника работниками полиции установлена ​​и задержана. Решается вопрос о предоставлении инцидента правовой квалификации,

– написали черкасские правоохранители.

О деталях обещают сообщить позже.

Напомним, что это не первая стрельба в Черкассах за последние дни. Так, в пятницу, 17 января, 31-летняя женщина произвела несколько выстрелов в магазине, где находились продавцы и покупатели.

К счастью, никто не пострадал. Несмотря на страх, люди в магазине самостоятельно задержали нарушительницу и обезоружили ее.

Женщине сообщено о подозрении в хулиганстве.