Инцидент произошел на конечной остановке маршрутного автобуса. О нем правоохранители узнали из соцсетей, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно

Полицейские установили, что в ходе конфликта водитель выстрелил из пневматического пистолета в ногу парню. В больнице у несовершеннолетнего диагностировали ушиб.

По данному факту следователи полиции расследуют производство: по статье о незаконном обращении с оружием и умышленное легкое телесное повреждение.

У злоумышленника изъяли оружие и направили на проведение экспертных исследований.

Напомним, что в Подольском районе Киева произошла стрельба на парковке между двумя мужчинами. Также недавно в Каменском Днепропетровской области мужчина стрелял из автомата, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.