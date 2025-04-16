Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкую областную прокуратуру.

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На Буковине осудили отца-насильника

На Буковине к 15 годам лишения свободы приговорили местного жителя Черновицкого района, который совершал сексуальное насилие в отношении детей. Так, прокуроры доказали, что мужчина навеселе насиловал трех дочерей.

В приговоре суда говорится, что одна из дочерей обвиняемого имеет группу инвалидности. Также известно, что пострадавшим от сексуально насилия девушкам 13, 11 и 5 лет. Во время судебных заседаний мужчина признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном.

Известно, что семья состояла на учете у местной Службы по делам детей. Во время посещения семьи комиссия обнаружила в доме беспорядок, отсутствие запасов продуктов и пребывания детей без присмотра взрослых.

Поэтому, из-за невыполнения родителями обязанностей по воспитанию девочек изъяли из семьи и перевели в приют.

Ранее житель Обуховщины приговорен к 15 годам заключения за сексуальное насилие над 13-летней внучкой. В ходе расследования оказалось, что мужчина насиловал девочку в течение 2019 – 2023 годов.

