На Тернопольщине женщина на 3 дня оставила дома своего 5-летнего сына: ребенок умер

Жительница Черткова, что в Тернопольской области, на три дня оставила своего 5-летнего сына одного в квартире, в результате чего он умер. Правоохранители сообщили о подозрении его матери, которая, несмотря на беспомощное состояние тяжелобольного сына, оставила его одного.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной прокуратуры и Zaxid.net.

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В Черткове мать на 3 дня оставила дома больного 5-летнего сына

Согласно данным следствия, подозреваемая не выполняла родительские обязанности по заботе о здоровье своего сына, который родился с патологиями и нуждался в особом постоянном уходе из-за тяжелой болезни.

Указывается, что женщина с момента оформления социальной помощи в 2022 году на своего малолетнего сына в медицинские лечебные учреждения не обращалась, хотя ребенок в этом нуждался из-за проблем со здоровьем.

Также установлено, что в течение трех дней мальчик находился сам в квартире, несмотря на беспомощное состояние и умер. О смерти правоохранителям сообщила подозреваемая, которая как раз "наведалась" в помещение,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Эксперты отмечают, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от закрытия отверстий носа и рта мягкими предметами.

Кроме этого, экспертиза показала, что ребенок уже несколько дней не ел, поскольку в желудке и кишечнике отсутствовали пищевые массы и продукты их пищеварения.

Женщине сообщили о подозрении по статье 166 УК Украины – злостное невыполнение ею установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Сейчас матери мальчика избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.