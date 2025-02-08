Инцидент произошел в детдоме Буска "Доброе сердце". В местном Facebook-сообществе распространили свидетельства детей, после чего за изучение события взялась полиция, передает 24 Канал.

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Что известно

Дети пожаловались, что полицейский по имени Андрей избил воспитанника детдома, которого зовут Михаил. Мальчика обвинили в краже, однако тот отрицал свою вину. После этого полицейский начал бить ребенка ремнем. Михаил расплакался и признался. Однако дети говорят, что он на самом деле не совершал кражи.

Также воспитанники сообщили, что полицейский бил еще двух других детей. Они рассказали, что перед тем, как избить Михаила, милиционер предупредил директора заведения, чтобы, мол, она не переживала, если будет слышно какие-то крики. После чего та пошла себе в кабинет.

Свидетельства детей о насилии со стороны полицейского / Фото Буск онлайн

В полиции Львовской области отреагировали на сообщение в соцсети. Там отметили, что назначили служебное расследование. На время его проведения полицейский, о котором упоминалось в публикации, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, что в Житомире воспитательница детсада №58 таскала детей за капюшоны и била веником.