В Днепре прогремели взрывы: на город летела скоростная цель
9 февраля, 15:01
Обновлено - 15:40, 9 февраля

В Днепре прогремели взрывы: на город летела скоростная цель

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В Днепре 9 февраля прогремели взрывы, после которых в городе поднялся дым.
  • Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Посреди дня 9 февраля жители Днепра содрогнулись от взрывов. После этого в одном из районов города поднимается дым.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Что известно о взрывах в Днепре? 

Звуки взрывов были слышны за несколько минут до 3 дня. Перед этим в Воздушных силах было предупреждено об угрозе применения баллистического вооружения. Была информация и о том, что на город летит скоростная цель. 

Местные паблики пишут, что после атаки в одном из районов Днепра поднимается дым. Жители наблюдают небольшое задымление в небе. 

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале. 

Впоследствии в 15:36 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил, что российские войска ударили по Днепру. Из-за этого в городе загорелся пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Он добавил, что последствия атаки уточняются.

Какими были предыдущие вражеские атаки по Днепру и области?

  • Российская армия 7 февраля совершила очередную атаку на Днепропетровскую область с применением беспилотников. В Днепре фиксировали повреждения объектов коммунальной инфраструктуры и общественного транспорта. Травм получила 68-летняя женщина. 

  • В ночь на 1 февраля оккупационные войска обстреляли область дронами и артиллерией. Атака привела к человеческим жертвам и значительным разрушениям. 

  • Тогда российский дрон попал в частный дом на окраине Днепра. Под завалами погибли Наталья и Руслан Кислови, ранее покинувшие Покровский район из-за постоянных обстрелов. Вместе с супругами погибли и их домашние животные – кошки и собаки, о которых заботилась Наталья.