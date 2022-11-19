Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, система становится менее надежной с каждой российской атакой, а снижение потребления электроэнергии является ключевым для ее функционирования.

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Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы,

– сказал Тимченко.

Пока энергетическая система все еще не в состоянии производить достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить текущие потребности, поэтому выезд из страны, как вариант сокращения потребления, по словам Тимченко, следует рассматривать как помощь Украине выиграть войну.

Восстанавливать энергомощности все сложнее

После продолжительных российских атак усложняется восстановление поврежденной инфраструктуры.

К сожалению, у нас закончилось оборудование и запчасти. Поэтому мы обращаемся к нашим партнерам, государственным служащим, компаниям и производителям оборудования помочь нам с немедленной поставкой имеющегося оборудования,

– объяснил Тимченко.

Генеральный директор ДТЭК добавил, что российские специалисты помогают военным, обучают их, создают очень конкретные цели, знают большие части нашей сети и электростанций.



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Главное об атаках России по энергосистеме Украины

Россия с 10 октября атакует украинскую энергосистему. Цель врага – оставить украинцев без света и тепла, чтобы простые граждане начали давить на власть, требуя переговоров.

15 ноября Россия повторила массированную ракетную атаку по Украине. Тогда оккупанты выпустили более 90 ракет, 73 из них сбила противовоздушная оборона. Также было ликвидировано 10 "шахидов".