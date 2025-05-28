Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

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В Германии, вероятно, хотели убить ветерана

В Германии трем мужчинам предъявили обвинения в шпионаже. Так, в мае 2024 году армянину – главному подозреваемому – поручили шпионить за ветераном, который ранее воевал на стороне Украины в составе ВСУ. Гражданин Армении решил завербовать для шпионажа также сообщников – украинца и россиянина.

По данным следствия, 19 июня российские шпионы должны были заманить ветерана на встречу в кафе, расположенное в центре Франкфурта. Вероятно, агенты планировали узнать больше информации о ветеране, а впоследствии – убить его.

К счастью, военный вовремя обратился к правоохранителям, ведь начал подозревать мужчин. Впоследствии полиции удалось задержать шпионов, сейчас они находятся под стражей.

Им предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранной разведывательной службой. Правоохранители подозревают, что эти мужчины могли проводить и другую разведывательную деятельность.

Ранее в отеле Кракова были найдены мертвыми двое мужчин, один из которых – 58-летний украинец, который проживал там два года. Полиция подозревает убийство и самоубийство, расследование продолжается для установления обстоятельств трагедии и мотивов возможного преступления.