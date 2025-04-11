Мужчина признал свою вину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру.

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Что известно о преступнике в Горишних Плавнях

В суде доказали, что в марте 2023 года мужчина избил малолетнюю девочку в подъезде и пытался изнасиловать. Это заметил житель дома и помешал преступнику. Мужчина убежал, но совершил те же действия в другом доме с еще одной девочкой. Соседка услышала крики и, когда вышла проверить, что происходит, ее ударил злоумышленник.

На момент совершения преступлений потерпевшим девушкам было 10 и 12 лет. Неравнодушие жителей домов остановило преступника от выполнения своих намерений.

Сообщается, что мужчина уже был судим за различные уголовные правонарушения, в частности за сексуальное насилие.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Его осудили на 15 лет и 2 месяца лишения свободы, мужчина признал свою вину в совершении преступлений.

Недавно, 9 апреля, в Киевской области осудили мужчину, который насиловал свою 13-летнюю внучку. Он загремел за решетку также на 15 лет.