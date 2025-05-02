Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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В центре Харькова мужчина устроил стрельбу

По данным правоохранителей, стрельба произошла около 17:00 в Шевченковском районе Харькова. На место происшествия прибыли работники следственно-оперативной группы Харьковского райуправления полиции №3.

Вскоре полицейские установили личность мужчины, открывшего огонь – им оказался 61-летний местный житель. Правоохранители изъяли у него два пистолета, которые направили на экспертизу.