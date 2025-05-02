2 мая, 19:02
В Харькове полицейские установили личность мужчины, который стрелял на Бурсацком спуске
В пятницу, 2 мая, мужчина устроил стрельбу на Бурсацком спуске в центре Харькова. Злоумышленником оказался 61-летний местный житель.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.
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В центре Харькова мужчина устроил стрельбу
По данным правоохранителей, стрельба произошла около 17:00 в Шевченковском районе Харькова. На место происшествия прибыли работники следственно-оперативной группы Харьковского райуправления полиции №3.
Вскоре полицейские установили личность мужчины, открывшего огонь – им оказался 61-летний местный житель. Правоохранители изъяли у него два пистолета, которые направили на экспертизу.