Стрельба с участием работника ТЦК в Харькове: появился комментарий областного ТЦК и СП

Инцидент с избиением мужчины и использованием огнестрельного оружия работниками ТЦК в Харькове быстро распространился в сети. На днях сотрудники местного военкомата остановили мужчину для проверки документов и, чтобы остановить его попытку убежать, стреляли по автомобилю.

По факту стрельбы в ТЦК начали служебную проверку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.

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Как прокомментировали ситуацию работники ТЦК

В областном ТЦК подтвердили, что мужчину задержали полицейские за нарушение правил дорожного движения. Водителя остановили, чтобы выписать ему штраф. Сотрудники ТЦК просили мужчину предоставить военно-учетные документы, но он отказал им и пытался убежать через дворы.

В какой-то момент один из работников территориального центра комплектования произвел несколько выстрелов из травматического оружия. Также был серьезно поврежден автомобиль нарушителя.

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Харьковский областной ТЦК проводит расследование из-за вероятных неправомерных действий своих работников.

Убеждены, что достоверные факты и причастные лица к повреждению автомобиля будут оперативно установлены правоохранителями и компетентными органами, а всех виновных привлекут к ответственности,

– говорится в сообщении ТЦК и СП.

По информации местных СМИ, к задержанию мужчины привлекли 15 работников ТЦК, однако официальных комментариев по этому поводу не было. Однако известно, что военнослужащие преследовали руководителя после того, как он сбежал.