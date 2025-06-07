Речь об обстреле Харькова днем 7 июня. Россия ударила КАБами по центру города.

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Сколько раненых и погибших в Харькове 7 июня

По данным местных властей, на 19:16 7 июня количество пострадавших возросло до 18. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. В больницах 9 человек, трое из них – в тяжелом состоянии.

Есть и погибшая.

В Харькове в результате вражеских ударов КАБами погибла 30-летняя женщина,

– написал Олег Синегубов в 19:06.

В ГСЧС детализировали: одно попадание было возле здания детской железной дороги. Именно там погибла женщина.

Второй удар авиабомбой был на территории частного домовладения. Там разрушена хозяйственная постройка и произошел пожар.

Третье попадание прошло без пожара – враг ударил в лесополосу вблизи жилого дома.

Фото с места ударов по детской железной дороге в Харькове / Суспільне

Известно, кто погиб в Харькове 7 июня

Как сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, удар унес жизнь молодой руководительницы детской железной дороги. Ее назначили на должность две недели назад.

Удар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной, нашей детской железной дороги Харькова. По соображениям безопасности ее не открываем – отменили открытие, поэтому учеников или посетителей не было на месте и они в безопасности! Страшно представить, что было бы в ином случае,

– написал он.

Справка. Малая Южная железная дорога (МП, Малая Южная) – детско-юношеское подразделение Южной железной дороги Украины, узкоколейная железная дорога, расположена в Харькове.

По словам Перцовского, одного из железнодорожников оперируют, несколько человек ранены.

Я им обещал, что мы с малыми с Малой Южной обязательно поднимемся на Говерлу. Мы это точно сделаем. Очередное, что наши дети будут делать в память близких людей. Очень-очень больно,

– добавил он.

В предыдущем посте чиновник подчеркнул: Россия хочет остановить железную дорогу как главную артерию Украины, поэтому бьет по ее инфраструктуре.