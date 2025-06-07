Погибла глава детской железной дороги, ранены ее коллеги: сколько жертв и раненых в Харькове
- Днем 7 июня в результате обстрелов Харькова КАБами погибла 30-летняя руководительница детской железной дороги. Ранены 18 человек.
- Обстрелы повредили здания детской железной дороги, частное домовладение и лесополосу.
Россияне жестоко ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. К сожалению, много раненых, есть и погибшая. 24 Канал собирает детали.
Речь об обстреле Харькова днем 7 июня. Россия ударила КАБами по центру города.
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Сколько раненых и погибших в Харькове 7 июня
По данным местных властей, на 19:16 7 июня количество пострадавших возросло до 18. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. В больницах 9 человек, трое из них – в тяжелом состоянии.
Есть и погибшая.
В Харькове в результате вражеских ударов КАБами погибла 30-летняя женщина,
– написал Олег Синегубов в 19:06.
В ГСЧС детализировали: одно попадание было возле здания детской железной дороги. Именно там погибла женщина.
Второй удар авиабомбой был на территории частного домовладения. Там разрушена хозяйственная постройка и произошел пожар.
Третье попадание прошло без пожара – враг ударил в лесополосу вблизи жилого дома.
Фото с места ударов по детской железной дороге в Харькове / Суспільне
Известно, кто погиб в Харькове 7 июня
Как сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, удар унес жизнь молодой руководительницы детской железной дороги. Ее назначили на должность две недели назад.
Удар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной, нашей детской железной дороги Харькова. По соображениям безопасности ее не открываем – отменили открытие, поэтому учеников или посетителей не было на месте и они в безопасности! Страшно представить, что было бы в ином случае,
– написал он.
Справка. Малая Южная железная дорога (МП, Малая Южная) – детско-юношеское подразделение Южной железной дороги Украины, узкоколейная железная дорога, расположена в Харькове.
По словам Перцовского, одного из железнодорожников оперируют, несколько человек ранены.
Я им обещал, что мы с малыми с Малой Южной обязательно поднимемся на Говерлу. Мы это точно сделаем. Очередное, что наши дети будут делать в память близких людей. Очень-очень больно,
– добавил он.
В предыдущем посте чиновник подчеркнул: Россия хочет остановить железную дорогу как главную артерию Украины, поэтому бьет по ее инфраструктуре.