Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.

Смотрите также На Печерске изнасиловали и ограбили 15-летнюю девочку: в Киеве будут судить двух рецидивистов

В Хмельницкой области изнасиловали 17-летнюю девушку

57-летний житель Хмельницкого района в день своего освобождения из тюрьмы совершил преступление. Так, мужчина пришел к месту жительства своих знакомых. Дома никого, как он думал, не было, поэтому он ворвался в помещение через окно.

Впрочем, в то время там уже проживала 17-летняя студентка. Когда девушка вернулась домой, он приставил ей к шее кухонный нож и изнасиловал. После этого преступления мужчина связал несовершеннолетнюю и приказал ей сидеть молча.

Спасти девушку удалось благодаря сестре. Она пришла проверить, все ли в порядке у сестры, ведь не могла ей дозвониться. Увидев девушку связанную на кровати, сестра сразу вызвала полицию.

Обвиняемого задержали. Как выяснилось, злоумышленника уже 8 раз привлекали к уголовной ответственности.

Сейчас мужчина находится под стражей. Правоохранители открыли уголовное производство сразу по 3 фактам. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.