Парламент Индонезии ввел уголовную ответственность за секс вне брака

Парламент Индонезии принял новый уголовный кодекс страны. В частности, он вводит уголовную ответственность за внебрачный секс.

Парламент единогласно проголосовал за запрет внебрачных половых отношений, а также оскорбления президента и государственных институций. После вступления в силу запрет будет касаться как туристов, так и граждан страны.

Кроме этого, новый уголовный кодекс, еще нуждающийся в одобрении президента, расширил действующий закон о богохульстве и сохраняет 5-летний срок заключения за отклонение от центральных постулатов 6 признанных религий Индонезии – ислама, протестантизма, католицизма, индуизма, буддизма и конфуцианства.

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Парламент Индонезии запретил секс вне брака

В измененном уголовном кодексе говорится, что секс вне брака будет караться годом тюремного заключения, а сожительство – шестью месяцами. Однако обвинения в прелюбодеянии должны основываться на заявлениях в полицию, поданных мужем, женой, родителями или детьми. Кроме этого, туристам и индонезийцам может угрожать:

10-летний срок заключения за связь с организациями, придерживающимися марксистско-ленинской идеологии,

4-летний срок распространения коммунизма.

Правозащитные группы раскритиковали некоторые из этих изменений как слишком широкие или расплывчатые. Они предупредили, что внесение их в кодекс может угрожать свободе выражения мнений и правам на частную жизнь.

Однако некоторые защитники поприветствовали принятие закона как победу для ЛГБТК-сообщества страны. После ожесточенных дебатов законодатели в конце концов согласились изъять статью, предложенную исламскими группами, которая бы сделала однополый секс незаконным.

Пересмотренный кодекс также сохраняет смертную казнь, несмотря на призывы Национальной комиссии по правам человека и других групп ее отменить. В то же время, он добавляет к ней 10-летний испытательный срок. Если осужденный будет вести себя хорошо в течение этого периода, его приговор будет заменен на пожизненное или 20-летнее заключение.

Также кодекс сохраняет предварительный запрет на аборты. Его также обновили, добавив исключения, предусмотренные Законом о медицинской практике 2004 года. Аборты разрешены:

женщинам с угрожающими жизни медицинскими состояниями,

в случае изнасилования при условии, что плоду не более 12 недель.

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Поправки должен одобрить президент

Эти поправки еще должен одобрить президент Индонезии Джоко Видодо, однако даже без его подписи закон автоматически вступает в силу через 30 дней, если глава государства не выдаст распоряжение о его отмене.

Ожидается, что президент подпишет пересмотренный кодекс. По словам заместителя министра юстиции и прав человека Эдварда Хиарея, вероятнее всего, он будет постепенно вступать в силу – в течение периода до трех лет,

Необходимо разработать много подзаконных актов, поэтому за один год это невозможно,

– объяснил министр.

Организация Human Rights Watch заявила, что законы, наказывающие за критику государственных лидеров, противоречат международному праву, а тот факт, что некоторые формы выражения считаются оскорбительными, не достаточны для оправдания ограничений или наказаний.

"Опасность репрессивных законов заключается не в том, что они будут широко применяться, а в том, что они создают возможности для выборочного правоприменения", – отметил старший исследователь группы из Индонезии Андреас Харсоно.

Кроме того, многие гостиницы, в том числе в туристических регионах, таких как Бали и Джакарта, рискуют потерять посетителей. По словам Харсоно, такие законы позволяют полиции требовать взятки, а чиновникам – сажать в тюрьму политических врагов.