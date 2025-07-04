В Ирландии осудили трех украинцев по делу о крупнейшей партии наркотиков в истории страны

Ирландский Специальный уголовный суд приговорил членов экипажа судна MV Matthew и еще двух соучастников, которые пытались доставить на другое судно 2,2 тонн кокаина, к общему сроку 129 лет лишения свободы. Среди них трое граждан Украины.

Это самое большое изъятие кокаина в истории Ирландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Irish Times.

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В Ирландии задержали граждан Украины, пытавшихся ввезти в страну наркотики

На борту грузового судна, которое под панамским флагом направлялось в Ирландию, обнаружили 2,2 тонны кокаина. Стоимость изъятых наркотиков оценивают в 157 миллионов евро. Владельцем судна, по данным следствия, была компания из Дубая Symphony Marine, которая также стояла за организацией всей операции. Судно вышло из Кюрасао у берегов Венесуэлы.

Самый большой срок – 20 лет – получил 50-летний гражданин Нидерландов Кумал Озген, которого признали ключевым звеном, связанным с дубайской криминальной сетью. Среди осужденных также трое украинцев: Михаил Гаврик, Виталий Власой и Виталий Лапа. Им присудили, соответственно, 14, 14,5 и 16,5 лет лишения свободы.

Несмотря на многочисленные предупреждения и даже предупредительные выстрелы с подводной лодки ВМС "Уильям Батлер Йейтс", координатор операции приказал продолжить движение в направлении безопасного порта в Сьерра-Леоне.

Из-за шторма и технических проблем груз не успели передать второму судну – "Castlemore", которое еще и село на мель. Команда MV Matthew проигнорировала приказы остановиться, после чего ирландские военные рейнджеры высадились на борт с вертолета, обезвредили экипаж и потушили огонь, которым те пытались уничтожить наркотики.

Хотя осужденные не входили в верхушку преступной структуры, именно их профессиональная подготовка и навыки были критически важными для успешного воплощения плана. Их неосведомленность о грузе признана судом как "умышленное незнание", то есть фактическое осознание участия в наркоторговле.

Теперь моряки проведут много лет за решеткой как фигуранты дела о крупнейшей в истории Ирландии партии наркотиков.

Напомним, недавно одну из рекордных партий наркотиков перехватили в соседней с Ирландией Великобритании. В страну пытались завезти 2,4 тонны кокаина с ориентировочной стоимостью 96 миллионов фунтов стерлингов. В порту Дувра также изъяли 170 килограммов кетамина, 4000 таблеток экстази и 20 единиц огнестрельного оружия.