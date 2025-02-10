Запили литр водки энергетиком: в Ирпене двое подростков чудом выжили благодаря военным

На прошлой неделе в центре Ирпеня двое подростков едва не погибли. Ребята напились водки и энергетиков. Их без сознания и сильно замерзших нашли на улице военные.

Об инциденте в заметке в Facebook рассказала местная жительница Людмила Першин. По ее словам, у одного из парней "пульс уже едва пробивался и его тело было очень холодное", передает 24 Канал.

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Воины спасли двух подростков

Женщина рассказала, что защитники до приезда медиков пытались реанимировать подростков. Их замотали в одеяло-фольгу, чтобы максимально сохранить тепло тела до прибытия помощи. Скорая, которая прибыла первой, забрала юношу в критическом состоянии. Вторая скорая повезла другого парня.

Оказалось, что парни выпили на двоих один литр водки и запивали ее энергетиком Revo, в результате чего едва не умерли на улице от переохлаждения.

Двое юношей напились и чуть не погибли на улице Ирпеня: смотрите видео

В полиции отреагировали на происшествие. Там сообщили, что из одного из медучреждений поступило сообщение о несовершеннолетнем в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители выяснили, что 17-летний парень с 18-летним парнем совместно употребляли алкогольные напитки, которые последний приобрел в магазине в Ирпене. Сейчас на обоих юношей составили административные протоколы: на несовершеннолетнего парня за распитие алкогольных напитков в общественных местах и на 18-летнего парня за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения.

К слову, в Киеве группа подростков напала на 19-летнего парня, заманив его на встречу через аккаунт девушки в интернете.