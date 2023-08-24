В Сеуле загадочно умерла 15-летняя модель из Украины: мать девушки уже год выясняет правду

В Южной Корее в сентябре 2022 года при загадочных обстоятельствах погибла 15-летняя модель Анастасия. Девушка была родом из Кривого Рога.

От трагедии прошел уже почти год, однако мать девушки до сих пор не может выяснить правду. Более того, полиция Сеула закрыла дело.

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Девушка работала за границей с 14 лет

Анастасия из Кривого Рога начала работу моделью в раннем возрасте. Уже в 14 лет она подписала контракт и улетела работать в Турцию. Однако очень скоро он вернулся, поскольку имел недостаточный уровень английского языка, чтобы работать на профессиональном уровне. Девушка вернулась в Украину и начала улучшать навыки языка.

Зимой 2022 года Анастасия собиралась ехать в Грецию по новому контракту. Однако 24 февраля 2022 началось полномасштабное вторжение, поэтому планы девушки были разрушены. Руководитель модельного агентства тогда предложила родителям девушки выезжать за границу, чтобы они были в безопасности.

Мать Елена прислушалась к совету, поэтому в марте вместе с Анастасией уехала в Польшу. Уже оттуда юная модель уехала в Грецию, где очень успешно отработала.

В августе 2022 года семья вернулась в Украину в родной город. Впоследствии от модельного агентства поступило предложение по контракту в Южной Корее. Анастасия согласилась на сотрудничество и в сентябре вылетела в Сеул.

Модель из Кривого Рога, которая умерла в Сеуле / Фото из инстаграма stasy_.shi

Модель прожила в Корее 6 дней

Хотя мать очень переживала, как девушка перенесет длинный перелет (почти 13 часов), как отреагирует на смену часовых поясов и совершенно новый менталитет, юная модель все же уехала в Южную Корею. Уже 4 августа 2022 года она прибыла на место. Елена рассказала, что девушка с детства была самостоятельной, поэтому, когда начала заниматься моделингом, спокойно самостоятельно готовила еду, стирала, убирала и делала все необходимые вещи. Конечно, мать постоянно была в связи с девушкой.

Как только Анастасия прилетела в Южную Корею, девушка прошла тест на коронавирус. После этого ее встретило такси, которое заказало агентство, и отвезло в апартаменты, где модель должна была жить в течение контракта. Мать связывалась с дочерью обязательно трижды в сутки – утром, после обеда и вечером. Кроме того, девушка в сообщениях всегда сообщала о кастингах и других подробностях своего графика.

Фактически, она побывала в Корее шесть дней. Она прилетела, ее поселили в одни апартаменты, затем переселили в другую. Там были две комнаты – в одной жили две модели из России, в другой – она с девушкой из Бразилии,

– рассказала мать Анастасии.

Через 4 дня в Корее начались праздники. Поскольку все было закрыто, Анастасия почти все время проводила в апартаментах. Лишь иногда она выходила в магазин.

Последний раз Анастасия выходила на связь 10 сентября в 21:45 по местному времени. Тогда Елена посоветовала дочери раньше лечь спать, потому что из-за резкой смены часовых поясов девушка перепутала день и ночь. Во время последнего разговора Анастасия была радостной – рассказывала об успехах в изучении английского языка, о выполненных школьных задачах и просто, что произошло в течение дня.

Таинственная смерть Анастасии

Елена договорилась, что на следующий день свяжется с дочерью утром, когда она проснется. Около 08:00 мать начала беспокоиться, поскольку девушка так и не вышла на связь. Тогда Елена написала сообщение: "Настя, просыпайся, достаточно спать".

У нее была привычка ставить телефон на беззвучный режим, но потом увидела, что мои смс до нее доходят, но ответа не последовало. Тогда я начала звонить ей во всех мессенджерах, писать, но снова никто не отвечал. Так продолжалось, пока мне не позвонила агентка Насти и я услышала ее слова: "Стаси больше нет." Земля ушла из-под ног матери, она рыдала не своим голосом,

– вспомнила Елена страшный день.

В тот же день мать девушки вместе с модельной агентшей уехали в Сеул. Они прибыли в полицию, где прошли трехчасовой допрос. Полиция не давала ответа на вопрос, что сразу насторожило женщину. Более того, ей даже не разрешили поговорить с девушками, которые жили вместе с Анастасией в апартаментах.

Без ответа женщина вместе с прахом дочери вернулась в Украину. Почему остановилось сердце 15-летней модели – неизвестно.

В Корее закрыли дело

Весной 2023 года полиция Южной Кореи закрыла дело о смерти модели. Кроме того, правоохранители не предоставляют материалы расследования, чтобы можно было установить причины смерти.

24 июля мне были переданы последние документы на корейском языке. Я не думала, что это за документы и что с ними делать. Я несколько раз писала следователю, который вел это дело в Корее, чтобы понять, что мне делать. В последнем сообщении я уже задала ему такой вопрос: "Почему вы меня игнорируете? Вы хотите потянуть время, чтобы не раскрывать мне материалы следствия?" Но на мое сообщение он мне не ответил. Так все и утихло. Причина смерти моей дочери неизвестна,

– с горем сообщает Елена.

Расследование началось в Украине – 4 апреля 2023 года прокуратура Днепропетровской области открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Однако полиция Сеула и дальше не передает документы по продолжавшемуся в Корее следствию. Также там игнорируют какие-либо вопросы, а представителям украинского посольства отказывают в запросах. Как заявила Елена, они аргументируют такие действия тем, что якобы "предоставят документы исключительно потерпевшей стороне или уполномоченному лицу". Это особенно возмущает, ведь мать девушки является законным представителем.

Руководитель модельного агентства заявила, что полиция Кореи заявила – Анастасия якобы умерла от остановки сердца во сне.

"Сердце остановилось во сне. Никаких следов насилия не найдено. Версии убийства / насилия исключены. Версия суицида исключена. Экспертиза на химические вещества в организме проведена. Ждали реально долго, но результаты готовы: химических веществ в организме не обнаружено. Заключение от экспертов - смерть. Остановка сердца во время сна", – сообщила модельная агент Анастасии.

Однако Елена не верит в такой "вывод". Во-первых, она не понимает, как модельная агентша могла получить документы, если она является третьим лицом. Кроме того, женщина заявила, что эта информация является конфиденциальной и агент не имел права ее публиковать без предварительного согласия. Елена также не согласна с выводом об остановке сердца во сне, поскольку Анастасия не имела никаких проблем со здоровьем.