В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за пуска российских ракет

Днем 28 апреля российская армия запустила по Украине скоростные цели. Из-за угрозы ракетных ударов в областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где и почему объявили тревогу

В 11:09 Воздушные Силы сообщили, что Россия может применить на территории Украины ракеты. Поэтому в Киевской, Сумской и Полтавской областях раздавался сигнал опасности.