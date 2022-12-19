Сообщается также о взрывах в районе Белой Церкви. Однако предварительно известно, что могла сработать ПВО. Официальной информации на этот счет пока нет.

Кстати Россияне атакуют дронами: в Винницкой области слышали звуки взрывов, могла сработать ПВО

Где объявили тревогу

  • Киев и Киевская область,
  • Николаевская область,
  • Запорожская,
  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Винницкая,
  • Черкасская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Луганская область и АР Крым.

Движение дронов

В телеграмм-каналах появилась информация о движении иранских "Шахидов" вдоль Днепра в сторону столицы. Ранее около 23:10 об угрозе дронов предупреждал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отмечал, что было сбито вражеского беспилотника в области.