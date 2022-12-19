В Киеве и ряде областей – тревога: предупреждают о движении "Шахедов"

Ночью 19 декабря в Киеве и низменных областях объявили воздушную тревогу. Есть угроза атаки иранскими дронами-камикадзе.

Сообщается также о взрывах в районе Белой Церкви. Однако предварительно известно, что могла сработать ПВО. Официальной информации на этот счет пока нет.

Кстати Россияне атакуют дронами: в Винницкой области слышали звуки взрывов, могла сработать ПВО

Где объявили тревогу

Киев,

Николаевская область,

Запорожская,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Винницкая,

Черкасская,

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Луганская область и АР Крым.

Движение дронов

В телеграмм-каналах появилась информация о движении иранских "Шахидов" вдоль Днепра в сторону столицы. Ранее около 23:10 об угрозе дронов предупреждал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отмечал, что было сбито вражеского беспилотника в области.