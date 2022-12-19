В Киеве и ряде областей – тревога: предупреждают о движении "Шахедов"
19 декабря 2022, 02:04Читати новину українською
Ночью 19 декабря в Киеве и низменных областях объявили воздушную тревогу. Есть угроза атаки иранскими дронами-камикадзе.
Сообщается также о взрывах в районе Белой Церкви. Однако предварительно известно, что могла сработать ПВО. Официальной информации на этот счет пока нет.
Кстати Россияне атакуют дронами: в Винницкой области слышали звуки взрывов, могла сработать ПВО
Где объявили тревогу
- Киев,
- Николаевская область,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Винницкая,
- Черкасская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Луганская область и АР Крым.
Движение дронов
В телеграмм-каналах появилась информация о движении иранских "Шахидов" вдоль Днепра в сторону столицы. Ранее около 23:10 об угрозе дронов предупреждал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отмечал, что было сбито вражеского беспилотника в области.