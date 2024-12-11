В Киеве мужчина жестоко избил собаку: владелец оказался судимым за наркопреступления

В среду, 11 декабря, в столичных пабликах появилось видео, на котором мужчина жестоко обращался с собакой. Он бил животное по голове, после чего наступил на него.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что говорят в полиции об избиении собаки в Киеве

В полиции заявили, что обнаружили видео, на котором мужчина во время прогулки бьет собаку во время мониторинга социальных сетей.

Правоохранители зарегистрировали эту информацию. Следователи начали уголовное производство по факту жесткого обращения с животным.

Личность правонарушителя установлена, сейчас продолжаются мероприятия по его задержанию,

– уточнили в полиции.

За совершение такого уголовного преступления законодательством предусмотрено наказание – до 3 лет лишения свободы с конфискацией животного.

Уже позже в полиции Киева уточнили, что задержали мужчину за избиение собаки. Владельцем пса оказался 40-летний киевлянин, ранее судимый за наркопреступления. Сейчас продолжаются следственные действия.

"Пострадавшее животное, трехлетнего стаффордширского терьера, правоохранители изъяли и передали в специализированный приют", – отметили правоохранители.

Пес, которого избили в Киеве / фото Нацполиции

Заметим, на опубликованном видео видно, как мужчина бьет собаку, в том числе и по голове. Затем он наступает на животное ногой и стоит на нем. После этого мужчина склоняется над собакой, зажимает ее между коленями и прижимает к земле в течение нескольких минут. Мужчина остановился, только когда вмешалась неравнодушная прохожая. Сообщается, что событие произошло на улице Драгоманова.