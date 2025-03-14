В Киеве мужчина пригласил домой двух несовершеннолетних парней, напоил водкой и изнасиловал

В Киеве разоблачили преступника, который насиловал несовершеннолетних. Сначала он приглашал их домой.

В Киеве задержали мужчину, который пригласил домой двух несовершеннолетних ребят и изнасиловал. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую прокуратуру.

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Какое наказание ему грозит

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 42-летнему киевлянину в изнасиловании двух подростков.

Правоохранители установили, что мужчина пригласил двух ребят 14 и 15 лет в квартиру своей матери, где никто не живет, предлагая якобы угостить пивом.

Однако он напоил подростков водкой, показывал порнографическое видео и изнасиловал. Только через сутки ребята рассказали об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Его взяли под стражу на 60 суток без возможности внести залог. Мужчину ожидает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.