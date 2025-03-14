В Киеве мужчина пригласил домой двух несовершеннолетних парней, напоил водкой и изнасиловал
- В Киеве задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух подростков.
- Его взяли под стражу на 60 суток без возможности залога, грозит лишение свободы на 7-12 лет.
- Мужчина пригласил ребят 14 и 15 лет в квартиру, напоил водкой, показывал порнографию и изнасиловал.
В Киеве разоблачили преступника, который насиловал несовершеннолетних. Сначала он приглашал их домой.
В Киеве задержали мужчину, который пригласил домой двух несовершеннолетних ребят и изнасиловал. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую прокуратуру.
Смотрите также Мертвый ребенок в морозилке: Лубинец говорит, что соцслужбы игнорировали предупреждения
Какое наказание ему грозит
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 42-летнему киевлянину в изнасиловании двух подростков.
Правоохранители установили, что мужчина пригласил двух ребят 14 и 15 лет в квартиру своей матери, где никто не живет, предлагая якобы угостить пивом.
Однако он напоил подростков водкой, показывал порнографическое видео и изнасиловал. Только через сутки ребята рассказали об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
Его взяли под стражу на 60 суток без возможности внести залог. Мужчину ожидает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.