В Киеве обстреляли объект теплоэнерго

31 марта в столице произошел инцидент. В Голосеевском районе обстреляли теплоэнерго.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевтеплоэнерго.

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Что известно об обстреле теплоэнерго в Киеве

В посте компании сказано, что 31 марта на одном из энергетических объектов Киевтеплоэнерго в Голосеевском районе обнаружили пулевые отверстия. А после осмотра помещения следственно-оперативная группа нашла пулю.

Повреждено остекление помещения, где обычно находится персонал. К счастью, ни один из сотрудников энергетического объекта не пострадал,

– сообщили в Киевтеплоэнерго.

Там заверили, что стрельба в Киеве не несет угрозы для тепло- и энергоснабжения Голосеевского района, ведь оборудование работает в штатном режиме.

В то же время причины инцидента неясны.

"По факту обстрела открыто уголовное производство, полиция разыскивает преступников. Опросили свидетелей, проводится экспертиза обнаруженной пули", – добавили в теплоэнерго.

1 апреля в МИД сообщили, что Россия продолжила атаковать украинские энергетические объекты, несмотря на все договоренности. Хотя в ночь на 1 апреля "Шахеды" не запускали, но враг утром атаковал объект в Херсоне.