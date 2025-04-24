Пережила операцию на сердце, но не ракеты России: в Киеве после массированной атаки умерла собака

В Киеве после массированной атаки умерла собака Кнопочка. Маленькая четвероногая имела проблемы с сердцем, и от мощных взрывов и потолка, упавшего в стационаре, очень испугалась.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на волонтера, работницу общественной организации "Защита животных "Плюшка" Снежану Бугрик.

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В Киеве после обстрела умерла собака

Зоозащитница рассказала, что во время массированной атаки на Киев пострадал приют. Прямого попадания в здание не было, однако взрывной волной и обломками был поврежден потолок. В стационаре – упала часть потолка.

Ни одно из животных не было ранено, однако из-за взрывов все четвероногие очень напугались. Среди них была маленькая собака Кнопочка. Она имела проблемы с сердцем, поэтому после взрывов была в стрессовом состоянии.

Такой стресс для нее может быть трагическим, поднялось давление в легких и врачи теперь снова борются за ее жизнь! Состояние все хуже и прогнозы плохие,

– сообщила зоозащитница 27 апреля.

В каком состоянии была собака после массированной атаки: смотрите видео

Врачи боролись за жизнь собаки, но, к сожалению, пережитый стресс от российского обстрела оказался смертельным для нее. Кнопочка пережила операцию на сердце, в котором у нее была дырка, прошла реабилитация и должна была вернуться к семье, которая с нетерпением ждала друга.

Пережила операцию на сердце, а ракеты не пережила. Просто боль, не могу поверить в это. Мое сердце разбито... Это трагедия и для нас, и для семьи, которая ждала ее, и для врачей, которые провели такую работу... И для каждого, кто поддерживал и верил в нее,

– сообщила зоозащитница о смерти собачки.

К слову, после массированной атаки в Киеве из-под завалов спасли 2 живых котиков и ежика. Владелицу одного из пушистиков нашли и вернули его в семью. Другого котика и ежика передали работникам Общества Красного Креста Украины.