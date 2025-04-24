Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Смотрите также На Днепропетровщине мужчина устроил стрельбу: в полиции рассказали детали инцидента

Что известно об инциденте на парковке

По данным полиции, около 10:00 в милицию поступила информация о стрельбе. По предварительной информации, в Подольском районе на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе чего один из них произвел выстрел.

После этого на место происшествия выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, руководство территориального подразделения и главного управления полиции. Они выясняют все подробности инцидента.

Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, все обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации. Детали впоследствии,

– говорится в сообщении.

Никакой информации о возможном наличии пострадавших в результате инцидента в полиции не указали.

К слову, напомним, что несколько дней назад стрельба произошла в Святошинском районе столицы, в результате чего мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Сообщали, что полиция начала уголовное производство.