В Киеве произошла стрельба на парковке: что известно

В Подольском районе Киева утром 24 апреля произошла стрельба на одной из парковок. Предварительно между двумя мужчинами возник конфликт. Правоохранители выясняют обстоятельства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно об инциденте на парковке

По данным полиции, около 10:00 в милицию поступила информация о стрельбе. По предварительной информации, в Подольском районе на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе чего один из них произвел выстрел.

После этого на место происшествия выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, руководство территориального подразделения и главного управления полиции. Они выясняют все подробности инцидента.

Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, все обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации. Детали впоследствии,

– говорится в сообщении.

Никакой информации о возможном наличии пострадавших в результате инцидента в полиции не указали.

К слову, напомним, что несколько дней назад стрельба произошла в Святошинском районе столицы, в результате чего мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Сообщали, что полиция начала уголовное производство.