Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что происходит на месте убийства

Полиция сообщила, что продолжает работать на месте стрельбы в Голосеевском районе, в результате которой погиб человек.

Лицо, причастно к совершению преступления устанавливается, принимаются меры по его задержанию,

– сообщили в полиции.

Что сейчас происходит на месте, где убили мужчину: смотрите видео

Заметим, в СБУ подтвердили, что погибший – это сотрудник их службы. Имени погибшего в ведомстве не назвали.

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Однако экс-разведчик Роман Червинский утверждает, что жертвой стал полковник Иван Воронич. По его словам, злоумышленник сделал пять выстрелов в упор и скрылся с места преступления. Убийство произошло около 8 часов утра.