Убийство полковника СБУ в Киеве: полиция поделилась видео с места преступления
- В Киеве убили сотрудника СБУ, полиция исследует место преступления и устанавливает причастное лицо.
- Экс-разведчик Роман Червинский заявил, что жертвой стал полковник Иван Воронич, его застрелили в упор около 8 утра.
В четверг, 10 июля, в Киеве убили полковника СБУ. Правоохранители поделились кадрами с места стрельбы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Что происходит на месте убийства
Полиция сообщила, что продолжает работать на месте стрельбы в Голосеевском районе, в результате которой погиб человек.
Лицо, причастно к совершению преступления устанавливается, принимаются меры по его задержанию,
– сообщили в полиции.
Что сейчас происходит на месте, где убили мужчину: смотрите видео
Заметим, в СБУ подтвердили, что погибший – это сотрудник их службы. Имени погибшего в ведомстве не назвали.
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Однако экс-разведчик Роман Червинский утверждает, что жертвой стал полковник Иван Воронич. По его словам, злоумышленник сделал пять выстрелов в упор и скрылся с места преступления. Убийство произошло около 8 часов утра.