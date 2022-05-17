Возле здания посольства снова развевается израильский флаг. Его поднял посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

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Отметим, что в первой половине февраля посольство Израиля решило вывезти из Украины семьи своих дипломатов. Такое решение одобрили из-за напряжения, связанного с угрозой полномасштабного вторжения России в нашу страну.

Тогда же Израиль рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Украину. А находящихся здесь призывали как можно скорее уехать.

Уже через несколько дней дипучреждение решило переехать во Львов.

Какие посольства вернулись в Украину с начала войны

Уже в конце апреля в украинскую столицу вернулось несколько десятков посольств. Среди них представительства США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Нидерландов.

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По мнению эксперта общественного движения "Все вместе!" Евгения Сависько, возвращение посольств свидетельствует о том, что мир уверен в победе Украины в войне. Кроме того, это означает, что Киев безопасный город, а угроз его захвата российской армией нет.

Последние новости о войне в Украине

16 мая с блокадного завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали 53 тяжелораненых украинских защитников. Их увезли в больницу в оккупированном Новоазовске. Еще 211 бойцов вывезли в Оленевку. Впоследствии наших воинов должны обменять на россиян.

Сколько еще военных осталось на территории меткомбината – неизвестно. Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что эту информацию не могут сообщить, пока эвакуация полностью не завершится. Чиновница подчеркнула, что Киев делает "все возможное и невозможное", чтобы вывезти всех бойцов.

В настоящее время российская армия бросила свои усилия на Донецкое направление. Самые ожесточенные бои продолжаются возле Северодонецка. Там, неподалеку от поселка Сиротино, оккупанты понесли значительные потери и отошли.

Также известно, что из-за неудач враг отошел на Бахмутском направлении.

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