Об этом в комментарии 24 Канала сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок. До этого информацию об инциденте распространили местные телеграм-каналы.

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Что известно об инциденте со стрельбой в Киеве

Местные телеграмм-каналы писали, что инцидент произошел в Днепровском районе столицы 23 мая. В сети писали, что какая-то женщина стреляет по дверям многоэтажного дома в столице.

На видео, которое обнародовали в социальных сетях, видно, как во дворе многоэтажки стоит женщина. В определенный момент она достает оружие, но быстро прячет его, заметив прохожую.

Дождавшись, пока та исчезнет из поля зрения, женщина снова вытягивает пистолет, нацеливается на дом и совершает выстрел. После этого она в спешке подбирает гильзу и покидает место происшествия.

В Киеве женщина стреляла по дверям многоэтажки: смотрите видео

Информацию об инциденте прокомментировала 24 Каналу заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок. Она отметила, что ситуацию уже изучают полицейские.

"В полицию сообщений об этом событии не поступало, на место направлен наряд для проверки", – отметила она.

В полиции Киева также добавили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента, а также устанавливает личность нарушительницы. Также решается вопрос о правовой квалификации.

Поэтому пока неизвестно, зачем женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки в Киеве.

К слову, ранее стрельба в Киеве происходила в Дарницком районе 19 мая. Тогда задержали 22-летнего и 33-летнего мужчин, которых подозревают в инциденте, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.