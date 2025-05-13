В Киеве женщина выпала из окна и погибла: полиция выясняет обстоятельства трагедии

В Подольском районе Киева женщина выпала из окна многоэтажки. Правоохранители устанавливают личность погибшей и причину ее гибели.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеканал "Киев". От полученных травм женщина погибла.

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В Киеве из окна выпала женщина

Во вторник, 13 мая, на улице Елены Телиги произошла трагедия. Женщина, личность которой еще устанавливается, погибла после падения с высоты.

Жители дома рассказали, что не знали женщину, поэтому предполагается, что она могла жить в хостеле неподалеку многоэтажки.

Киевляне сообщили корреспондентам, что ранее видели белокурую женщину, которая ходила по улице в комендантский час. Другая же жительница слышала, как кто-то поднимался по пожарной лестнице на 7 этаж.

Полиция рассматривает как вероятность самоубийства, так и несчастный случай. Есть версия, что женщина могла выпасть с балкона, или с пожарной лестницы.



На месте происшествия работает полиция, изучаются обстоятельства и устанавливается личность погибшей.

В столице с многоэтажки упала женщина / Фото телеканала "Киев"

Подобная трагедия произошла в Киеве 5 мая в Дарницком районе. Предварительно установлено, что там 25-летняя девушка совершила самоубийство. Жители рассказали, что видели как молодая женщина убегала от мужчин, которые пытались ее остановить, а потом забежала в подъезд и прыгнула с высоты.