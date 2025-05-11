Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TVN24 и Rmf24.

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В субботу, 10 мая, в отеле, работающем при студенческом общежитии в Кракове, обнаружили тела двух 58-летних мужчин. Их заметили работники отеля, которые и вызвали на место полицию. Правоохранители начали расследование.

Трагедия произошла на улице Реймонта в Кракове. Один из мужчин проживал там два года. По предварительным данным, в комнате произошло убийство.

Один из мужчин, вероятно, убил другого, а затем совершил самоубийство. Комиссар Главного управления муниципальной полиции Кракова Петр Шпех рассказал, что и вероятный убийца, и жертва были гражданами Украины.

Прежде всего речь может идти о так называемом расширенном самоубийстве, то есть о ситуации, когда человек убивает кого-то, а потом накладывает на себя руки,

– рассказала пресс-секретарь воеводского коменданта полиции в Кракове Катажина Цисло.

Тела мужчин направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины и обстоятельства смерти.