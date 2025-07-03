В Кременчуге мужчина в баре начал бить свою собаку: жуткое видео

В Кременчуге мужчина в баре публично начал издеваться над собственной собакой. А людей, которые пытались помочь собачке, тот угрожал убить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение кременчугского бара Johnny, don't cry в инстаграме.

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Что известно об избиении собаки в баре

Так, сейчас в бар зашел пьяный мужчина с собакой. Сначала все казалось нормально: песик бегал по террасе, радостный и дружелюбный, другие гости его гладили. Однако внезапно владелец начал бить животное кулаками прямо на глазах у людей.

Команда растерялась, было страшно, никто не понимал, что делать. Такая неожиданная агрессия действительно очень пугает,

– указали в Johnny, don't cry.

Через некоторое время мужчина вышел на улицу. Но сотрудники заведения не могли это переварить.

Шеф-повар бара Юля увидела мужчину возле остановки, где тот снова бил собачку. Она пошла за ним одна, предварительно вызвав полицию. Девушка попыталась приблизиться, а когда собака подошла ближе, отстегнула карабин – и побежала с животным в сторону заведения

Он погнался за ней.кричал, что убьет. Кидался.даже, когда приехала полиция кричал то же самое.

Собака – жива. Но это еще не финал. Она в опасности,

– отметили работники.

В Johnny, don't cry отметили, что история еще не завершена.сотрудники заведения подали заявление в полицию, расследование продолжается.

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