Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета. Во вторник, 22 апреля, при попытке покормить тигрицу она напала на работника.

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Почему животное напало

Животное напало сзади в вольере и нанесло смертельные ранения. Известно, что тигрица находилась в клетке вместе с малышами.

Дикое животное взяло его когтями сзади и перекусило. От полученных травм человек погиб на месте. Работники зоопарка настаивают, что это несчастный случай,

– говорится в сообщении.

По словам сотрудников, человек умер на месте. Они считают, что нападение произошло из-за "халатности и невнимательности самой жертвы". В соцсетях ранее критиковали этот зоопарк из-за условий содержания животных. Люди жаловались на плохое питание хищников и тесные, непригодные вольеры.