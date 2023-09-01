Метро-школа: в Харькове на 5 станциях подземки обустроили учебные классы

Харьков и Харьковщина страдают от постоянных обстрелов российских военных. Однако, несмотря на это, область продолжает жить и претворять в жизнь невероятные проекты. На этот раз для удобства обучения школьников, некоторые из которых еще даже не сидели за школьными партами.

Для младшей и средней школы на станциях метрополитена были построены учебные классы. Детальнее о том, как будет проходить обучение для харьковских школьников рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Из-за сложной ситуации безопасности, частые обстрелы и разрушенные учебные заведения на Харьковщине разрабатывают укрытия самого серьезного типа. В школах не смогли довести укрытие до такого уровня, чтобы там могли учиться дети. Отметим, что в Харьковской области ужесточены требования к укрытиям.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что область получила субвенции на сумму 264,9 миллиона, в том числе на обустройство укрытий.

Из них мы будем реализовывать два проекта строительства новых укрытий в учебных заведениях, ведь мы планируем начинать офлайн образование. Будет проведено 12 капитальных ремонтов или реконструкций имеющихся укрытий,

– отметил Синегубов.

Обучение под землей

В этом контексте будет интересно рассказать об обучении харьковских школьников в метро. В Харькове это уже назвали "Метро-школой". В понедельник, 4 сентября, около тысячи детей сядут за парты, которые построили на пяти станциях метрополитена.

Для них было приготовлено около 17 кабинетов, до 20 детей в каждом. Охватить в такое количество офисов смогут примерно 68 классов. Самый старший класс, который будет учиться в метро – восьмой.

У нас сейчас 60 классов (будут учиться в метро – 24 Канал), то есть у нас есть еще резерв. При желании родителей – будем набирать новые классы. Набор будет продолжаться в течение всего учебного года,

– рассказала Ольга Деменко, начальник департамента Харьковского горсовета.

Школьников будут собирать на определенной опорной точке и довозить на станции метрополитена, или же сами родители могут привозить детей на соответствующие станции. Учащиеся будут учиться офлайн два – три раза в неделю в две смены, а на день будет приходиться до трех уроков. Остальные дни обучения будут проводить дистанционно.

Кстати, педагоги ищут пути, чтобы школьникам было максимально комфортно учиться. Некоторые дети впервые сядут за парты, ведь из-за пандемии коронавируса и полномасштабного вторжения им пришлось учиться дистанционно.

Классы выстроили не на платформах и не на самих станциях. Это отдельные помещения под землей, которые находятся в ведомстве метрополитена.

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Какая ситуация с учебными заведениями

Харьков и Харьковщина встретила учебный год с 70 полностью разрушенными учебными заведениями, из них:

19 – детские садики;

45 – школы.

Поврежденными считаются 640 учебных заведений.

Несмотря на это, в школы с первого сентября, хотя и дистанционно, идут более 340 тысяч детей. Заметим, что до полномасштабного вторжения школьников было на 200 тысяч больше. 97% школьников будут учиться в онлайн-формате, 3% (около тысячи детей) будут на смешанной форме обучения.

В этом году первоклассников в Харьковской области 14 тысяч, большая часть которых приходится на Харьков.

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