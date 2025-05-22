Об этом в комментарии 24 Каналу сообщили в МИД Украины.

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Что известно о расследовании дела об убийстве Портнова

По информации посольства Украины в Испании, 21 мая утром в Посуэло-де-Аларкон, провинция Мадрид, был убит гражданин Украины.

По информации испанской полиции, нападение совершила группа лиц. Расследованием инцидента занимается Группа убийств №5 совместно с экспертами Отдела криминалистики регионального управления Национальной полиции в Мадриде.

В то же время по состоянию на 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не произошло. Посольство Украины находится в постоянном контакте с испанскими правоохранительными органами и ожидает дополнительной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании.

В дипучреждении заверили, что дело находится на их личном контроле.

Напомним, что Портнова застрелили утром 21 мая в Испании утром 21 мая. СМИ сообщают, что в него выстрелили несколько раз.