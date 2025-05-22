В МИД рассказали о ходе дела по убийству Портнова
Расследование убийства бывшего украинского политика Андрея Портнова осуществляет группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании. Однако пока задержаний подозреваемых по делу еще не произошло.
Об этом в комментарии 24 Каналу сообщили в МИД Украины.
Смотрите также Убийство экс-советника Януковича Портнова в Испании: все, что известно
Что известно о расследовании дела об убийстве Портнова
По информации посольства Украины в Испании, 21 мая утром в Посуэло-де-Аларкон, провинция Мадрид, был убит гражданин Украины.
По информации испанской полиции, нападение совершила группа лиц. Расследованием инцидента занимается Группа убийств №5 совместно с экспертами Отдела криминалистики регионального управления Национальной полиции в Мадриде.
В то же время по состоянию на 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не произошло. Посольство Украины находится в постоянном контакте с испанскими правоохранительными органами и ожидает дополнительной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании.
В дипучреждении заверили, что дело находится на их личном контроле.
Напомним, что Портнова застрелили утром 21 мая в Испании утром 21 мая. СМИ сообщают, что в него выстрелили несколько раз.