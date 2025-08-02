В Анаконде в штате Монтана в пятницу, 1 августа, произошла стрельба в одном из местных баров. В результате такого инцидента погибли люди. Правоохранители до сих пор разыскивают нападающего.

Стрельба произошла около 10:30 утра в баре The Owl. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о стрельбе в Монтане?

В результате стрельбы в баре штата Монтана погибли четыре человека, правоохранители разыскивают подозреваемого. Предполагают, что им является 45-летний Майкл Пол Браун, который, по данным владельца бара, жил неподалеку.

Среди жертв оказались бармен и трое посетителей заведения. По данным местных властей, дом Брауна обыскал спецподразделение SWAT. Последний раз подозреваемого видели в районе Стамп-Таун, к западу от Анаконды.

Отмечается, что более десятка офицеров местной и государственной полиции прибыли туда, оградив территорию, поиски продолжаются. Согласно обнародованной информации, мужчина до сих пор может иметь при себе оружие.

К слову, недавно в Неваде вооруженный мужчина начал стрельбу возле крупнейшего казино в городе Рино. В результате погибли два человека, еще три человека получили ранения. Нападавшего удалось задержать.