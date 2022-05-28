В "Нефтегазе" заявили о планах создания государственной сети АЗС

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко анонсировал создание сети АЗС, которая будет принадлежать государству. Он верит, что он сможет быть эффективным игроком на рынке горючего.

Сеть АЗС Glusco в скором времени перейдет в собственность "Нафтогаза". Юрий Витренко верит, что на рынке топлива в скором времени появится новый игрок от государства, который сможет выдержать жесткую конкуренцию.

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Создание государственной сети АЗС

По словам Витренко, государственная сеть АЗС – это история не о монополизации рынка, а появлении игрока, к которому есть всестороннее доверие. Он хочет, чтобы цена горючего на этой сети была для всех прозрачной и понятной.

Дипломатически говоря, существует определенное недоверие к частным крупным сетям АЗС: есть определенные сговоры, что цены иногда бывают завышенными,

– заявил Витренко.

По мнению главы "Нафтогаза", для того чтобы люди имели альтернативу, нужно, чтобы государственная компания заняла от 15 до 30% общего рынка. Это должно позволить потребителям покупать горючее по лучшей цене, ведь конкуренты будут вынуждены ориентироваться на ценовую политику рынка.

Также он добавил, что потребность в государственной сети АЗС возникла из-за несовершенной конкуренции, ведь при совершенной системе государство не должно присутствовать на рынке. Вместе с тем, государственные АЗС позволят отказаться от ручной регуляции цен.

По словам Витренко, проблемы с топливом как таковой нет – многие мировые гиганты готовы закрыть потребности Украины, ведь они относительно небольшие. Проблема заключается в логистике топлива в Украине. Компании готовы хоть сейчас доставить топливо в большие порты – Роттердам, Антверпен или Средиземноморье.

А нам нужно, чтобы они дали это на границе Украины или в порты Польши и Румынии или помогли с логистикой из этих портов в Украину. Надеюсь, что правительство сможет решить проблему этого узкого места, – объяснил глава "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что у "Нафтогаза" достаточно финансового ресурса, нужно лишь эффективное логистическое решение.

Реакция Гетманцева

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев сообщил, что работа анонсированной национальной сети АЗС имеет два пути.

Первый – это немедленная реализация топлива для покрытия дефицита с фиксированной себестоимостью и наценкой от частных компаний на операционные расходы.

Второй – создание отдельной компании и сети, которая займет много времени, тратить которое во время войны не очень целесообразно.

Идет война. Все, что может делать частный бизнес, следует поручить ему. А государство должно заниматься тем, что частник никак не может делать,

– считает Гетманцев.

Топливо в Украине: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном среди прочего поднял и "топливный" вопрос.

На Запорожье кафиры пытались заработать на краденых топливных картах. Общая сумма горючего на карточках, обнаруженных у злоумышленника при задержании, составляла 3,5 миллиона гривен.

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