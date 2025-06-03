Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Николаева Александра Сенкевича.

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Что известно о взрыве в Николаеве

В 9:50 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

Через несколько минут Николаев услышал сильный взрыв.

Мониторинговые каналы утверждают, что за пределами города был прилет аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Сообщают, что на месте поднимается дым.

Примерно через 20 минут после этого мониторы также предупредили о разведывательном дроне в направлении Николаева.

Официальной информации о последствиях атаки от местных властей пока нет.

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Вероятно, на момент пуска в воздухе находились 2х МиГ-31К. Одна цель летела через Беларусь курсом на Киев – похоже, это была работа РЭБ врага, а второй борт тем временем мог осуществить пуск "Кинжала" из Ростовской области по Николаеву.

Отметим, что эти ракеты украинской ПВО трудно перехватить.