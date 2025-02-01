Сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины. Тело мальчика передано на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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Что известно о гибели младенца в Одессе

В полиции сообщили, что в Пересыпском районе Одессы обнаружили тело 1-летнего ребенка в морозильной камере одной из квартир.

Мальчик со старшей на год сестренкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем,

– говорится в сообщении.

Сейчас следователи работают с матерью и ее сожителем. Сестру мальчика изъяли из семьи и временно поместили в больницу.

Правоохранители обнаружили тело младенца в морозилке / Фото Нацполиции

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований за умышленное убийство малолетнего ребенка.

Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, где должны установить окончательную причину смерти. Продолжаются следственные действия, чтобы установить все детали.