В Одессе неизвестный во время задержания взорвал гранату: есть пострадавшие
2 декабря 2022, 16:59Читати новину українською
Силовики в Одесской области пытались задержать мужчину, совершившего правонарушение. Во время ареста мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали люди и вспыхнул пожар.
Во вторник, 2 декабря, стало известно, что в одном из районов Одессы произошел взрыв. Местные, проживающие в Мясоедовске, сначала не поняли, что произошло, ведь воздушной тревоги не объявляли. Сообщает 24 канал, ссылаясь на СМИ.