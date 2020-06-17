В Одессе 17 июня произошла авиакатастрофа. На Овидиопольской дороге в районе ТЦ "Метро" упал легкомоторный самолет. Оба пилота, к сожалению, погибли.

Одесское издание "Думская" сообщает, что на место происшествия прибыли полицейские. Они сейчас устанавливают все обстоятельства падения самолета.

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Что известно о погибших и причинах аварии

Погиб командир воздушного судна, известный летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии сначала привезли в больницу. Впоследствии он скончался от полученных травм.

Известно, что самолет взлетел в 11:55, примерно в 12:20 он упал. Одна из версий авиакатастрофы – плохое самочувствие одгного из пилотов.

Что известно об авиакатастрофе самолета в Одессе

Легкомоторный самолет "Дельфин" во время тренировочных полетов совершил аварийную посадку на улице Аэропортовская на расстоянии 1 километра от взлетной полосы.

"Скорая" приехала через 20 минут после падения самолета.

Очевидец авиакатастрофы Александр Николов сказал, что видел момент падения самолета и даже сам отключал двигатель.

Смотрите видео с места падения самолета в Одессе: