Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

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Что известно о стрельбе во львовской школе

Так, утром во львовских телеграмм-каналах появилось сообщение о том, что дети принесли в школу пневматический пистолет и начали испытывать на одноклассниках.

Дети устроили стрельбу в школе: смотрите видео

В полиции сообщили, что узнали инцидент во время мониторинга соцсетей.

По состоянию на сейчас начали проверку. Устанавливаем, что это за школа и был ли такой факт,

– отметила Добровольская.

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