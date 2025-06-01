В одной из школ Львова дети стреляли из пистолета: что говорят в полиции

В среду, 11 июня, во Львове дети принесли в школу пистолет. Полиция выясняет обстоятельства.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

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Что известно о стрельбе во львовской школе

Так, утром во львовских телеграмм-каналах появилось сообщение о том, что дети принесли в школу пневматический пистолет и начали испытывать на одноклассниках.

Дети устроили стрельбу в школе: смотрите видео

В полиции сообщили, что узнали инцидент во время мониторинга соцсетей.

По состоянию на сейчас начали проверку. Устанавливаем, что это за школа и был ли такой факт,

– отметила Добровольская.

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Заметим, на днях в одной из школ Австрии произошла смертельная стрельба. Погибло 9 человек, еще 12 были ранены. Стрелок был бывшим учеником школы и, вероятно, считал себя жертвой буллинга. Он совершил самоубийство в ванной комнате учебного заведения.