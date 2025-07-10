Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Стрельба в Киеве

Около 10:30 в соцсетях появилась информация о стрельбе в Голосеевском районе столицы. Там сообщали, что мужчина погиб на месте.

Впоследствии в пресс-службе полиции отметили, что они устанавливают обстоятельства стрельбы в этом районе Киева.

Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением,

– сообщили правоохранители.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы.

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К слову, недавно в Киеве задержали мужчину, который стрелял в группу подростков во время спора. Следователи расследуют уголовное производство по факту хулиганства. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.