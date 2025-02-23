Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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На Полтавщине убили ребенка

В Полтавской области 22 февраля исчез 2-летний ребенок. На поиски девочки было задействовано максимальное количество личного состава подразделений полиции Полтавщины и общественность.

Правоохранители одновременно проверяли улицы и переулки населенного пункта, осуществляли подворные обходы и отрабатывали все возможные версии исчезновения ребенка, от его похищения до убийства.

В ходе поисковых мероприятий полицейские установили, что к исчезновению ребенка причастен 27-летний сожитель ее матери. Во время осмотра домохозяйства, где проживает семья, правоохранители нашли скрытое тело девочки в одной из хозяйственных построек. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти.

Сейчас фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Днепропетровщине мужчина нанес тяжкие телесные повреждения 4-летней дочери. Это привело к смерти ребенка. Во время судебного разбирательства мужчина не признавал вины.

Впрочем, суд признал его виновным. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшей.